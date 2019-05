Activan protocolo; vienen huracanes. Recomiendan: busque un lugar seguro

Condado Cameron.- Las amenazas de los huracanes pueden variar ampliamente dependiendo de la ubicación donde viva y afectar de diferente manera a las familias, descartándose que sólo están bajo amenaza quienes viven en la costa, ya que una inundación por la presencia de un fenómeno puede estar presente en cualquier momento.

Es por ello que el Condado Cameron está trabajando en la preparación de huracanes y evaluar lo que tienes que hacer para proteger tu hogar y familia antes de que la primera tormenta de la temporada llegue.

Identificar es clave y lo primero que tiene que hacer, y saber si vive en una zona de evacuación de huracanes o si estás en una casa que sería insegura durante un huracán y si es así, se deberá averiguar a dónde te gustaría ir y cómo te gustaría llegar si es necesario evacuar.

La recomendación por parte del departamento de emergencias es que busque un lugar seguro, no tiene que viajar a cientos de kilómetros. Identifica a alguien, tal vez un amigo o pariente que no vive en una zona o un hogar inseguro, y trabaja con ellos para usar su casa como tu destino de evacuación. Asegúrate de tener en cuenta a tus mascotas, ya que la mayoría de los refugios locales no les permiten y establece un plan por escrito para ti y tu familia.

De frente a la temporada de huracanes que inicia en 2 semanas, el condado Cameron tiene un plan de emergencia para prevenir inundaciones en la próxima temporada.

El administrador del condado de Cameron David García, informó que se están dirigiendo recursos a áreas de riesgo realizando las acciones correspondientes para evitar que situaciones puedan afectar a la comunidad.

Las autoridades de Protección Civil establecieron una semana para la preparación de huracanes y con ello determinar las estrategias ante este tipo de amenaza natural ante la cual se tiene que estar preparado.

Es por ello que coordinados con el Centro de Meteorología de Brownsville se mantienen acciones conjuntas que permitan a la población contar con herramientas que puedan ser útiles ante una contingencia por la presencia de un fenómeno natural.

De esta manera determinarse los tipos de peligros de viento y agua donde vive, y luego comenzar a prepararse para cómo enfrentarlos.

ORGANIZAN. El Condado Cameron tiene un plan de emergencia para prevenir inundaciones en la próxima temporada.

PONEN SOBRE AVISO

Al respecto se dio a conocer que los huracanes no son sólo un problema en la costera, ya que sus efectos se pueden sentir a cientos de millas dentro.

El tiempo para prepararse para un huracán es antes de que comience la temporada, cuando se tiene el tiempo y no está bajo presión.

Las autoridades enfatizan que si no se toman medidas preventivas y se activan hasta que ya se encuentra la presencia de un huracán, lo más probable es que va a estar bajo coacción y tomará las decisiones equivocadas.

Por ello la importancia de conocer sobre la tormenta y obtener sus suministros necesarios de manera preventiva, por lo cual, estar preparado, antes de amenaza de un huracán, le hace resistente a los impactos del huracán y significará la diferencia entre el ser una víctima del huracán y un sobreviviente de huracanes.

Asimismo, autoridades aseguraron la importancia de establecer seguros y que estos se activen en caso de sufrir daños las viviendas, generando mayor tranquilidad para los ciudadanos.

Finalmente la campaña de preparación incluye una posible ruta de evacuación que se podrá activar de manera segura en caso necesario.