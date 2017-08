A criterio de padres de familiaenviar estudiantes a planteles

Será decisión de los padres de familia el enviar o no a sus hijos a clases cuando se registre una situación de riesgo en la ciudad.

Dinora Cadena Salinas, titular del Centro Regional de Educación, indicó que los directores y maestros de las escuelas están obligados a asistir en caso de que se presenten alumnos a clases.

“Recibimos sólo la notificación de escuelas de la zona poniente de que no hubo clases porque no se presentaron alumnos y era lógico, pues los padres lo que hacen es resguardar a sus hijos en casa”.

Comentó que en caso de que estas incidencias continúen, son los padres quienes deben tomar la decisión de enviar o no a sus hijos a clases.

“Es entendible que si no van es porque se sienten temerosos y ante esto no se aplicarán faltas a los alumnos, pues lo que buscamos es que se encuentren seguros y no corran riesgos”.

Explicó que hasta el momento no hay escuelas que suspendan clases y que solamente en caso de que los alumnos no asistan, es que pueden cerrarse las puertas de los planteles.

“En algunas escuelas los maestros estuvieron trabajando aunque no recibieron alumnos, en otras se recibió a 10 ó 20 alumnos y con ellos se trabajó, pero es entendible que en zonas donde la situación estuvo fuerte, los alumnos no acudieron a clases”.