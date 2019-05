Acribillan a un brigadista del PRD en Cd. Victoria

Considero o planteo aquí en el INE que se pida a las autoridades correspondientes que se investigue el asesinato de este joven y se trate hasta sus últimas consecuencias . Jorge Mario Sosa Pohl, representante del PRD ante la Junta Local del INE

Cd. Victoria, Tam.- La noche del miércoles sucedió un hecho violento más en ladel estado cuando un joven de tan solo 18 años fue acribillado en calles de la colonia Linda Vista, la víctima respondía al nombre de Víctor Rico Escobedo y era brigadista del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito 15, además era hijo de la coordinadora de campaña del candidato Armando Cantú, Xóchitl Escobedo.

Esto lo dio a conocer el representante del partido del sol azteca ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral de Tamaulipas, Jorge Mario Sosa Pohl, "son situaciones que sí influyen en el ánimo de la gente para que no quiera ir a la casilla sopesando la posibilidad de que va a haber problema", mencionó esta tarde en el punto de asuntos generales de la sesión ordinaria del Consejo Local del INE.

Los hechos suscitaron la noche del miércoles luego que el joven Víctor Rico acudiera al cierre de campaña del candidato del PRD, "es un caso que se dio anoche, después del evento de ayer fue a la tienda y ahí le pegaron tres balazos, era un joven que no tiene problemas de ningún tipo, normal, tranquilo, y que considero o planteo aquí en el INE que se pida a las autoridades correspondientes que se investigue el asesinato de este joven y se trate hasta sus últimas consecuencias".

La representante del INE en Tamaulipas, la maestra Olga Alicia Castro Ramírez, lamentó y condenó el hecho, así como coincidió en el representante electoral del PRD en que se investigue hasta sus últimas consecuencias.

"Es muy lamentable cualquier hecho de violencia y más si implica la muerte de una persona, no tenemos información todavía de si está relacionado al tema de la actividad que él estaba realizando o si tiene que ver con otro aspecto, por eso no advertimos todavía que esté vinculado, pero tampoco queremos adelantarnos a decir que no lo es".





PGJ EMITE COMUNICADO.

La Procuraduría General de Justicia del Estado informa que se inició una carpeta de investigación con relación al homicidio de Víctor Adrián "N", de 18 años de edad, ocurrido ayer por la noche alrededor de las 22 horas en la colonia Lindavista de esta ciudad.

Como resultado de las primeras investigaciones se ha establecido que previo a los hechos la víctima sostuvo una discusión con una persona conocida, lo que conllevó a la privación de la vida del hoy occiso. Sin embargo, las autoridades ministeriales continúan realizando las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo a la mecánica de los acontecimientos y los dictámenes a cargo de la Dirección de Servicios Periciales, las líneas de investigación se están delimitando.

Con base en dichas investigaciones, hasta el momento se advierte que el homicidio de Víctor Adrián "N" es resultado de una discusión entre particulares.

Una vez iniciada la carpeta de investigación como parte del protocolo de la Ley General de Víctimas, se establecieron las medidas de protección correspondientes para los familiares de la víctima.