Acota Dante Delgado tarea de la prensa

Ciudad de México

Con el argumento de que ya había nota, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, impidió ayer que los reporteros hicieran preguntas a Ricardo Anaya.

Luego de que se hiciera un cuestionamiento al aspirante presidencial de la coalición Por México Al Frente, en el que se mencionó el nombre de Andrés Manuel López Obrador, Dante tomó el micrófono y acalló a la prensa.

“Les pido que, después de haber tenido un evento como el que tuvimos, en donde ya hay nota, no vamos a hablar y descalificar a nadie”, dijo.

El veracruzano afirmó que su partido adoptará la estrategia mediática del blanquiazul.

“Les quiero agradecer su interés, pero, partir de ahora, demos dimensión a los comunicados y no a las entrevistas banqueteras, en donde se pregunta lo que se quiere.

“Candidato, sé que tiene una gira y lo está dejando el avión. Muchas gracias”, cortó el líder del partido naranja.

Con el rostro enrojecido, sentado al lado de su anfitrión, Anaya dijo gracias y ambos se pusieron de pie y se retiraron.

Más tarde, en Colima, Anaya ofreció “completa apertura” en su relación con los medios de información.

“Vamos a seguir contestando todas sus preguntas todos los días, como lo hemos hecho a lo largo de esta precampaña”, prometió tras el exabrupto de Dante Delgado.

OFRECE ACABAR CON PRIVILEGIOS

Eliminar los excesos y privilegios del régimen corrupto, ofreció Ricardo Anaya, el precandidato de la coalición Por México al Frente.

El panista queretano acudió a presentar su registro como precandidato a la sede de Movimiento Ciudadano, que junto con el PRD y el PAN conforma la coalición, y aseguró que la irrupción del Frente opositor evidenció que hay fuerzas políticas que quieren el cambio y otras que quieren preservar el statu quo.

“Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRD, nos hemos unido para sacar del poder, juntando nuestras fuerzas, a un régimen autoritario y corrupto que le ha hecho mucho daño a los mexicanos”, planteó Anaya.

“Llegó el momento de dejar de administrar la mediocridad e impulsar un profundo cambio de régimen. Llegó el momento de terminar con la época de los excesos y privilegios de una clase política con la que hoy los ciudadanos no se sienten representados. (...) El Frente decantó a todas las fuerzas políticas del país entre los que están del lado del régimen y los que queremos un cambio real y profundo para México”.

Anaya elogió a su anfitrión, Dante Delgado, presidente de MC, en cuya residencia se celebraron las primeras sesiones privadas de trabajo.

“He aprendido mucho de Dante durante este proceso. Admiro su historia personal de lucha y resistencia frente a la injusticia y las persecuciones políticas del régimen. Este Frente que hemos conformado, no habría sido posible sin Dante Delgado”, sostuvo Anaya.

Dante Delgado pidió al abanderado presidencial, un joven preparado y honesto, no fallarle a la nueva generación que representa.

“Ricardo en poco tiempo ha demostrado, ante los mexicanos que no lo conocían, madurez y decisión. (...) Ricardo. Estamos aquí porque México no tolera una simulación más. Por el bien de todos, tenemos la obligación de dar resultados, de terminar con el régimen que asfixia la ciudadanía y a construir uno en el que lo ciudadanos y sus libertades estén en el centro de la toma de decisiones. Ricardo: mi generación le falló a México. La tuya no debe hacerlo. Tu generación no debe fallarnos”, advirtió.