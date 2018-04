Acosan sexualmente a reportera en festejo de Chivas

CIUDAD DE MÉXICO.- La reportera de la cadena Fox Sports María Fernanda Mora reportaba los festejos en Guadalajara, luego de que Chivas obtuvo la Copa de Campeones de la Concacaf frente al Toronto de la MLS, cuando un aficionado rozó visiblemente su cuerpo contra el de ella, quien estaba de espaldas, lo que motivó el reclamo de la periodista. Los hechos fueron transmitidos en vivo.

Entre gritos, canticos y brincos se puede observar en el video a la reportera, cuya reacción al sentirse agredida fue golpear con el micrófono el pecho del responsable, ante la sorpresa de los conductores del programa, quienes condenaron los hechos.

En Twitter, la reportera respondió uno de los mensajes que pusieron en duda la agresión: "Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces. Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. Varias. Gracias por tu opinión no pedida".

Posteriormente, agradeció los mensajes de solidaridad y señaló que abordará "el tema con la cabeza más fría", tras algunas horas de sueño. "Pero, en verdad, el apoyo ha sido sumamente reconfortante".

Una vergüenza el tipo, la reportera sólo está haciendo su trabajo. Mis respetos para todos los periodistas hombres y mujeres que sufren por muchas injusticias y abusos y siguen al pie del cañón. No más abusos!! @marifermora90 pic.twitter.com/pL6I9JA9Dd — Daniel R. Montenegro (@danymontenegro) 26 de abril de 2018