Acosa y engaña telefónica

Ciudadanos viven el acoso constante de las llamadas telefónicas de la empresa Movistar, incluso hacen las modificaciones sin autorización y bajo engaños.

Usuarios de El Mañana de Reynosa, hacen llegar quejas, explicando que es constante las llamadas que reciben y que a otras conocidas también les ha pasado, lo que es un abuso, por la forma de operar, señalan.

"Con engaños el día de ayer contesté una de sus insistentes llamadas y sin autorización realizaron el cambio de compañía", expresó en su mensaje textual un quejoso.

Explicó que los números de donde marcan son los siguientes: 5562616538 y 5565893556 y otros más, ya que son varios, por lo que pidió a las autoridades que penalicen este tipo de conductas.

En la actualidad hay un mecanismo para la protección de los derechos de los consumidores a no ser molestados con publicidad no deseada y su información no sea utilizada con fines mercadotécnicos o publicitarios, mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto, que es el Registro Público para Evitar Públicas (REPEP).

Se debe marcar al teléfono del Consumidor (Telcon) 5568 8722, para la Ciudad de México y área metropolitana, o al 800 4688722, del interior de la República, de lunes a viernes de las 09:00 a las 19:00 horas.

Se debe enviar la información a la cuenta: repep@profeco.gob.mx y proporcionar el nombre del proveedor y de ser posible su número telefónico, relación de los hechos indicando la fecha en que le ofrecieron los bienes, productos o servicio, en su caso, nombre y domicilio del consumidor.

El objetivo es que los consumidores ejerzan su derecho a la privacidad y el registro es completamente gratuito.

Los proveedores y empresas que deseen conocer a qué números no deberán enviar publicidad por teléfono o utilizar la información de los consumidores pueden solicitar la consulta de los números telefónicos inscritos en el REPEP, realizando el pago de la tarifa que corresponda, de acuerdo a las entidades que deseé consultar, en un periodo de 6 meses o 1 año.

Si llaman o envían mensajes de texto a números telefónicos inscritos en el REPEP, pueden ser denunciados por los consumidores y en su caso, sancionados por la Procuraduría Federal del Consumidor, salvo cuando los consumidores hayan dado su consentimiento para recibirlas.

PREVENIRLO. Por medio de registro se puede evitar este tipo de acoso a los usuarios de telefonía celular.