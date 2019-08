Acorralan FGR y UIF a Robles

Ciudad de México.

La Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investigan a detalle información financiera de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, que pueda estar vinculada a la "Estafa maestra".

Fuentes de estas instituciones aseguraron que se indagan movimientos bancarios que pudieran estar relacionados a colaboradores de la también exjefa de gobierno de la Ciudad de México.

Este jueves, en entrevista con EL Universal Julio Hernández Barros, abogado de Robles Berlanga, confirmó que la SFP abrió una investigación sobre cuentas bancarias y crediticias, que supuestamente no reportó en su declaración patrimonial y de posible conflicto de interés como servidora pública en la pasada gestión federal.

El litigante indicó que la dependencia acusa que un crédito y una cuenta bancaria que tuvo su clienta no fueron incorporadas a su declaración patrimonial; sin embargo, afirmó que el crédito otorgado a su representada sí lo dio a conocer en su información, en tanto, de la cuenta bancaria desconocía su existencia.

"En este procedimiento, la SFP encontró un crédito de hace 12 años por 25 mil pesos, que no vieron, pero que sí fue reportado y ya estaba en ceros desde hace cinco o seis años. En la otra cuenta de Banco Santander, abierta hace 10 años por 2 mil pesos, no hubo ningún movimiento, fuera de ese depósito, ni para retirar ni para depositar. Incluso esa cuenta, como no hubo movimientos, porque Rosario Robles la desconocía, hace unos años el banco dispuso de ese dinero", dijo Hernández Barros.

Rechazó estas acciones al señalar: "Ahora resulta que la SFP pretende perseguir a Rosario Robles por una cuenta bancaria de 2 mil pesos".

RECLAMO