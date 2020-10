Acorralan a la 4T

Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca.

"Simplemente lo que se está pidiendo es reciprocidad fiscal, que regrese un poquito de lo mucho que aportamos a la República".

La confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores y empresarios de diez estados, se empantanó ayer en controversia al escalar la inminente ruptura del Pacto Fiscal por la ausencia de reciprocidad fiscal y donde Tamaulipas destaca como la segunda entidad a nivel federal en aportar vía impuestos a la Federación.

En este contexto, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca insistió en la posibilidad de que Tamaulipas abandone el Pacto Fiscal con la Federación tal y como gobernadores de diez estados del país dieron a conocer, para lo cual, aseguró se llevará a cabo una consulta entre la ciudadanía.

"Por supuesto que vamos a hacer un sondeo muy amplio en los diferentes sectores productivos para valorar cuál va a ser el futuro de la relación con un gobierno central que no ha querido entender que quien forma esta república somos los estados, Tamaulipas juega un papel muy importante en eso", el mandatario tamaulipeco señaló que actualmente la entidad aporta 275 mil millones de pesos en impuestos a la Federación de los cuales sólo recobra 38 mil 500 millones de pesos, es decir, el 14 por ciento.

El mandatario federal -Andrés Manuel López Obrador- desestimó el ultimátum de los gobernadores aliancistas de abandonar el Pacto Fiscal puesto que esto implicaría una Reforma Constitucional, "tendrían que preguntarles a los ciudadanos de los estados que gobiernan, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo, segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias, que le correspondería a su vez resolver al Poder Judicial", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

"Pero ya que se dijo vamos a hacer esos sondeos, esos análisis mismos que yo ya he hecho lo propio y por supuesto que las y los tamaulipecos están pidiendo que regrese gran parte de los recursos de lo que aportamos a la Federación", reviró García Cabeza de Vaca, no obstante, no señaló el plazo o método por el que se hará el levantamiento del sondeo.

El gobernador de Tamaulipas destacó que la entidad es la segunda a nivel federal en aportar vía impuestos y uno de los mayores generadores de empleo, por lo que, recalcó, "simplemente lo que se está pidiendo es reciprocidad, que regrese un poquito de lo mucho que aportamos a la República".

¿QUÉ ES EL PACTO FISCAL?

Es un acuerdo entre los tres niveles de gobierno para repartirse las facultades fiscales e imponer y cobrar gravámenes (impuestos), así como de gastar los recursos provenientes de los mismos.

275 mil millones de pesos aporta Tamaulipas a la Federación.

38 mil 500 millones de pesos regresa Federación al Estado.