´Acorrala´ AMLO a gobernadores

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los Gobernadores que no se sumen al nuevo esquema del Insabi tendrán acceso sólo a los recursos que les corresponden por ley, pero no a las partidas adicionales que usará la Federación para garantizar la atención y los medicamentos gratuitos.

"¿Los que no se adhieran, sólo les van a dar lo que les corresponde?", se le preguntó al Mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

"Lo que por ley les corresponde", aseguró.

"¿Y de los 40 mil millones de pesos (adicionales del Insabi)?", se le insistió.

"Lo tendríamos que ver porque entonces sí, si hay un recurso adicional que tiene un propósito, tendríamos que constatar que ese recurso adicional se va a aplicar para el propósito de que haya atención y medicamentos para todos y de manera especial para la gente humilde, para la gente pobre".

"¿Si no se adhieren y si no van a tener más recursos, cómo van a dar el servicio?", se le planteó.

"Pues eso es lo que ellos tienen que pensar. Ellos tendrían que pensar eso", aseveró.

En conferencia, acompañado de funcionarios del Sector Salud, López Obrador recordó a los Gobernadores que tienen de plazo hasta el último día de este mes para decidir si firman o no con la Federación para sumarse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

Sin embargo, advirtió que no es un ultimátum e incluso pidió "no amarrar navajas" con los Gobernadores.

"Tienen 15 días para decidir si se adhieren, si van a participar o no en al plan. Faltan 15 días, no hay ningún problema, se les van a transferir sus fondos y ellos se hacen cargo de la atención médica y de los servicios de salud, si no se adhieren", expuso.

"Nosotros, donde se aplique el programa garantizamos que la atención y los medicamentos sean gratuitos y que mejore la calidad del servicio".

"¿Hay un condicionamiento?", se le insistió.

"No, para nada, nosotros vamos a mejorar el servicio de salud. Ellos tienen un presupuesto, se les va a otorgar de acuerdo a la ley ese presupuesto, es más, ya se les asignó, ya hay un presupuesto para eso. Entonces, lo adicional va en función de que la atención y los medicamentos sean gratuitos", respondió.

"¿Entonces, cómo van a garantizar ese servicio gratuito?", se le inquirió.

"Ah, se les van a entregar todos los recursos, todos", aseguró.

"¿Y no necesitan más?".

"Bueno, eso es lo que se tiene, 40 mil adicionales, claro que se va a necesitar más, todos".

Pese a la polémica, el Mandatario se negó a hacer un llamado a los Gobernadores para sumarse al esquema del Insabi.

"No, son personas muy responsables, mayores de edad, como todos los ciudadanos, ellos van a decidir libremente", expresó.

"Es para fin de mes el límite para la decisión, no ultimátum, sino que es un periodo para la reflexión, para el análisis, para conocer más sobre el plan, tienen todo el derecho a contar con la información suficiente, no hay prisa. Desde luego, nosotros, ya con los que se han adherido ya estamos trabajando".