Aconsejan apurar proyecto ‘Cancún 2024’

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto Checo Pérez, reveló que se reunió el fin de semana pasado en Budapest para mostrarle al presidente de la FIA y al CEO de la F1, un proyecto para tener un Gran Premio en Cancún en 2024, mismo que habría sido recibido con buenos ojos.

Abed señaló que los inversionistas y encargados del proyecto deben meterle al acelerador, pues no sólo es la construcción de un autódromo, sino muchas otras cosas más.

“El proyecto como tal no hay nada todavía, lo que sabemos es que existen los terrenos adquiridos por parte de una entidad federal, eso es todo, pero no hay un dibujo, nada. No es construir el autódromo nada más.

“Para 2024 está apretado, es la realidad, hay que iniciar a la de ya. Todo comienza con una carta de parte de ellos solicitando la fecha a OMDAI, y se presenta a FIA en un Consejo Mundial y nos comenzarán a poner las condiciones, además tendrán que firmar un contrato con FOM por algunas fechas. La verdad en este mundo de la Fórmula Uno el dinero es el que manda y sino se tiene el dinero a tiempo es muy complicado”, expresó Abed en entrevista.