Aconsejan a ciudadanos no comprar kits de prueba

Peñitas, Tx.- Alertan sobre la venta de kits de prueba para el COVID-19, luego de un anuncio colocado en una cuenta de Facebook del mercado de pulgas en línea, las cuales, a decir de autoridades del Valle del Río Grande, no son reales.

"No es un tratamiento válido, no es una prueba válida, no son suministros válidos y no están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por lo que no deben comprarlos, no sean víctimas de este tipo de estafas", dijo Dolores Salinas, Presidente del Better Business Bureau de McAllen.

"No te tomes la responsabilidad de automedicarte o usar cualquier cosa que tengas en el mercado, porque no es válido", dijo Salinas.

Los kits falsos no se encuentran solo aquí en el valle, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza confiscaron un envío de kits de pruebas falsas que llegaron a los EE. UU. desde el Reino Unido en Los Ángeles.

Todos los kits legales y aprobados por la FDA solo pueden ser administrados por personal médico y no se pueden comprar en ningún lugar.

Los expertos dicen que los kits de prueba reales pueden tomar tiempo para tener sus resultados, ya que se envían a un laboratorio para su procesamiento, pero es la única forma real de saber si tiene COVID-19.Para informar cualquier prueba fraudulenta, llame al departamento de salud de su condado.