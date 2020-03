Aconsejan a ciudadanos no comprar kits de prueba

Peñitas, Tx..- Alertan sobre la venta de kits de prueba para el COVID-19, luego de un anuncio colocado en una cuenta de Facebook del mercado de pulgas en línea, las cuales, a decir de autoridades del Valle del Río Grande, no son reales.

"No es un tratamiento válido, no es una prueba válida, no son suministros válidos y no están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por lo que no deben comprarlos, no sean víctimas de este tipo de estafas", dijo Dolores Salinas, Presidente del Better Business Bureau de McAllen.

