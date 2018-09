Aconseja y divierte

McAllen, Tx.

Sin lugar a dudas el doctor César Lozano deja demostrado que es un consentido de ambas fronteras pues el 4 de septiembre se presentó con gran éxito en el McAllen Performing Arts Center en donde como siempre logró entretener, divertir y hacer reflexionar a su público con positivos consejos para hacer nuestra vida más llevadera.

En punto de las 20:00 horas César Lozano arrancó ante una gran ovación de bienvenida su más reciente conferencia motivacional "No te enganches", en la cual, de manera divertida y constructiva, ofreció orientación y consejos para superar situaciones que limitan el crecimiento y la felicidad tanto en el ambiente personal, laboral y familiar.

INVITA A VIVIR EL PRESENTE

En esta ponencia Lozano manifestó que el 90 por ciento de las personas se enganchan del pasado, de cosas que ya no se pueden cambiar porque ya pasaron, de lo que hace que vivimos enganchados a un futuro que no sabes si llegará, pero por esos motivos la gente vive sufriendo antes de que le pasen las cosas y entonces se olvidan de vivir el presente, que es lo único que si sucede y si no se suelta el pasado, vivirán con amargura su presente.

César Lozano, médico cirujano y partero de profesión, pero motivador y coach por vocación, aseguró en su charla que algunas personas se enganchan a diversas situaciones que deberían pasar por alto, no sólo porque lastiman, sino porque en realidad no iban con la intención de afectarlos, pero se aferran en recordar los actos, palabras o hechos del pasado como si fueran algo personal y eso los daña.

También indicó que ya que esta tendencia de "engancharse" y que desafortunadamente ocurre a cualquier edad, incluso en la infancia, no solo en la edad adulta o entre adolescentes.

Sin duda fueron muchos puntos los que se tocaron en dos horas de diversión y reflexión en las que enfatizó en no aferrarnos a cosas o personas que no tienen nada que aportarle ya a nuestra vida, pues sólo roban nuestra felicidad.

Fueron dos horas de risas, consejos y aprender que todo pasa, que no hay por qué engancharse.