Acompañará a ´John Wick 3´

Madrid, España

La película John Wick 3: Parabellum se encuentra en pleno rodaje y la esperada secuela ha sumado a su reparto dos conocidas caras: Halle Berry y Anjelica Huston estarán junto a Keanu Reeves en la próxima entrega de la saga.

Halle Berry confirmó su fichaje a través de una publicación en Instagram. La actriz de 51 años colgó una imagen corroborando su estancia en el hotel The Continental, establecimiento que sirve de zona neutral para los criminales en la cinta. "Nos vemos en un año, señor Wick", se leía en la foto, acompañada de la fecha de estreno: 17 de mayo de 2019.

Según informa The Hollywood Reporter, "los detalles del personaje de Berry se mantienen en secreto, pero las fuentes cercanas dicen que no será la villana de la película" que llevará título John Wick: Parabellum.

La publicación también ha anunciado la incorporación de Anjelica Houston, de 66 años, quien dará vida a The Director. No se han revelado más detalles sobre el personaje.

Además de Berry y Houston, se ha sumado al reparto Asia Kate Dillon, quien interpretará a The Adjudicator of the High Table (el adjudicador de la Mesa Alta).