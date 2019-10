Aclaran sus risas

Luego de recibir críticas porque supuestamente se habían burlado durante la guardia de honor que hicieron a José José en el homenaje realizado en Bellas Artes, Lucía Méndez y Dulce aclararon la razón de sus risas.

"Cuando llegué al féretro con mi comadre Dulce, le hablé a José José como siempre le he hablado, como mi cuate, mi amigo, llegué y le dije: ´José, de verdad que vale madre todo´", dijo Lucía.

"No importa lo que haya pasado, los problemas, las pasiones que siempre provocaste en todo. Elévate, cántale a Cristo, no te preocupes, no te pongas aprensivo. Y te conozco que eres muy sensible, por favor que tu espíritu esté contento y vale madre todo... Entonces mi comadre se rió".

Dulce, quien junto a su amiga Lucía aclaró la situación en un video, señaló que al escuchar a su compañera le dio risa.