Aclaran diferencia de pago

Monterrey, N.L.

Existe una razón legal que avala la diferencia de pago entre Michelle Williams y Mark Wahlberg, informó TMZ.

De acuerdo con el sitio web, una fuente cercana a la situación dijo que el contrato de Williams estipulaba que, de ser necesario, la actriz debía regrabar escenas sin costo extra.

Sin embargo, el contrato de Wahlberg no contaba con tal claúsula, por lo que su agencia acordó con la producción que se le pagara un millón y medio más por volver a filmar.

CONFIDENCIALIDAD

La fuente también declaró que los agentes tienen un deber para con sus clientes de confidencialidad, el cual no les permite decir cuánto gana cada quien por un proyecto.

Anteriormente, famosos como Jessica Chastain y la activista Melissa Silverstein denunciaron en Twitter que a Michelle Williams le pagaron menos por la regrabación de escenas de All the Money In The World en comparación con Mark Wahlberg y demandaban conocer la razón.