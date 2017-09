Aclara diputado posición sobre aspiración de su hija

Díaz Ordaz, Tam.

A raíz de una serie de notas informativas publicadas y comentarios que han aparecido en las redes sociales, en donde destacan las aspiraciones de su hija Aracely Pineda Medina, para buscar la Presidencia Municipal, de su natal Díaz Ordaz, el diputado federal, Abdíes Pineda Morín, aclaró que desconoce esas afirmaciones, y consideró que de ser veraces esos testimonios, él sería quien primero lo supiera, porque tienen una excelente comunicación con su hija y cuenta con toda su confianza.

Entrevistado durante un trascendental evento en donde como parte de su labor legislativa y social, entregó miles de pares de zapatos, el diputado federal, Pineda Morín, aseguró desconocer lo que presuntamente se viene afirmando por un actor político, que a decir de algunos medios electrónicos, impulsa las aspiraciones de Aracely.

Abdíes Pineda Morín, expresó. “Desconozco las notas que se han publicado, mi hija y un servidor tenemos una excelente comunicación y hasta el día de hoy no me ha manifestado su deseo de participar, -por la Presidencia Municipal-, sin embargo, quiero decirte que si un día mi hija Aracely, llegara a tener aspiraciones para ocupar cualquier cargo público, no habría necesidad de que algún actor político la impulsara, pues sería un servidor el primero en apoyarla”.

“Conozco a mi hija y sé de su buen corazón para servir a los demás, no me sorprendería si algún día siguiera mis pasos”, externó el diputado federal.

Cabe destacar que actualmente, Aracely Pineda Medina, se desempeña como directora del comedor “Esperanza”, organismo con un alto sentido social, que lleva además de esperanza, un sentimiento de amor, de solidaridad y otros importantes beneficios a cientos de personas vulnerables, principalmente a los de la tercera edad, y recibe cotidianamente manifestaciones de reconocimiento, gratitud y simpatía por parte de los beneficiarios, sus familias y la sociedad diazordacense.