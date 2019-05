Aclara Suárez necesidad de operarse

Barcelona, España.

El uruguayo Luis Suárez justificó este domingo mediante un comunicado su intervención de rodilla que le obligó a perderse la Final de Copa del Rey ante el Valencia y aclaró que fue necesaria al sufrir una rotura de menisco durante la eliminatoria contra el Liverpool.



En un comunicado en sus redes sociales, Suárez salió al paso de algunas críticas sobre su ausencia y recordó que desde que llegó al Barcelona está "100 por ciento involucrado", así como que lo da todo en cada entreno y en cada partido por este escudo.



Así que el uruguayo se vio obligado a aclarar a todos los que parece que le quieren hacer daño que la lesión que le obligó a pasar por el quirófano no tiene absolutamente nada que ver con el cartílago, sino a causa de una rotura de menisco que sufrí en la eliminatoria contra el Liverpool.



"Es por ello que me vi obligado a pasar por el quirófano y perderme la Final de ayer en contra de mi voluntad", aseguró el delantero uruguayo.



Suárez comentó que es un día de tristeza, de decepción y de impotencia por no haber podido ayudar a sus compañeros en el campo, pero asegura sentirse muy orgulloso de todos ellos que intentaron todo lo posible para darle una alegría a la afición.



"Ahora es el momento de cambiar de chip para la próxima temporada y hacer todo lo posible para cumplir los objetivos", dijo Suárez, quien justificó la publicación de este comunicado en la necesidad de aclarar muchas cosas que se están diciendo con mala intención y para poner en duda su profesionalidad.