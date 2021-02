Aclara su relación con el narco

"La gente pensaba que en mi familia éramos narcotraficantes y que el narcotráfico había apoyado mi carrera musical. Obvio, todo eso es mentira; muchas cosas se especulan y se hablan y uno está aquí para dejar las cosas claras", dijo el vocalista de ´Hawái´, en ´The Rock Star Show´.

"No me arrepiento de tener mi avión, pero a eso le falla una cosa y otra, que la tuerca... Pero todo vale la pena y por eso he trabajado para tener mis cosas", dijo sobre la aeronave G450, a la que bautizó como Royalty Air.

Según la revista "Forbes", el polémico avión le habría costado a Maluma entre 22 y 25 millones de dólares.