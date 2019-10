Aclara, recorte no afectará a Servicios Primarios y PC

Miguel Alemán, Tam.- A raíz de los ajustes y a pesar de los recortes presupuestales efectuados en la nómina de la Administración Pública Municipal, la Secretaría de Finanzas a cargo del C. P. César Solís Falcón, dio a conocer que el personal que labora en el Departamento de Servicios Primarios y Protección Civil no se verán afectados, pues sus salarios no serán reducidos, por lo que podrán y deberán seguir trabajando y prestando sus servicios sin pendiente alguno.

Dicha disposición fue dada a conocer durante la mañana de este lunes, a través de un comunicado oficial emitido por la Secretaría Técnica a cargo del Profr. Salvador Márquez, quien confirmó que estas son las instrucciones que se han girado por parte del alcalde Servando López Moreno.

"Nuestra intención es que todo el personal del Departamento de Servicios Primarios a cargo de Jaime García Martínez, así como de Protección Civil y Bomberos en esta ciudad, sigan desempeñándose en sus respectivas labores, sin pendiente, ni contratiempo alguno, pues queremos aclarar públicamente y les anunciamos que ellos no sufrirán ninguna reducción en sus salarios", expresó el C. P. César Solís Falcón, a nombre del jefe del ejecutivo municipal.

