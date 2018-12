Aclara que jamás habló mal de Thalía

Ciudad de México

Luego de ser cuestionado respecto a que si Thalía padece de halitosis, el productor y actor Rodrigo Vidal aclaró que jamás habló mal de la cantante.

"Amigos míos y seguidores de la muy querida y admirada @thalia, yo soy incapaz de hablar mal de una dama y mucho menos de una persona con la que hay una amistad de por medio", escribió Vidal a través de sus redes sociales.

"Por respeto a nuestras parejas, no hablo más. Lo tomo como #Diadelossantosinocentes", añadió el actor, quien a los 21 años sostuvo un noviazgo con la intérprete de "Equivocada".

La noticia se derivó del programa "Ventaneando", cuando a Rodrigo Vidal se le preguntó si era cierto que Thalía tenía mal aliento como, supuestamente, lo aseguró Arturo Peniche.

"Ah, pues sí, es probable, pues sí, con los que no le importaban pues no importaba el olor a ajo, pero aquellos que sí le importábamos olía a puras maravillas", declaró.

Más tarde añadió: "No, no es cierto, no recuerdo nada. Un caballero no tiene memoria ¿no?, no tengo, no sé nada. Ah desde luego, debe ser, no me acuerdo, pero quiero creer que sí (sus besos) sabían a maravillas".