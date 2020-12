Aclara los rumores

Ciudad de México.

Luego de que en las redes sociales circularan fotografías en las que se observa a Jorge Salinas caminar con bastón, su esposa Elizabeth Álvarez aclara el estado de salud del actor.

A la salida de un evento teatral, Álvarez confesó que cuando vieron dichas imágenes y todo lo que se especulaba alrededor de ellas, les dio risa, pero comprendieron que son tiempos en los que no hay eventos y se tiene que sacar la nota.

"Jorge y yo nos reímos (de las imágenes) y dijimos: ´¡Dios mío! Lo que ha sido esta pandemia que no hay notas´".

SIN DETALLES

Elizabeth prefirió no dar detalles del padecimiento de su esposo, adelantó que ya pronto Salinas reaparecerá y explicará qué fue lo que le pasó; adelantó que por fortuna se encuentra bien y "puede caminar perfecto".

"Está muy bien, contento, con mucha salud, bendito Dios, cuando lo vean a él ya le preguntan, lo van a ver muy pronto; ya quiero que él les cuente, yo no les quiero contar hasta que él les cuente de su propia boca, porque yo la verdad, exactamente lo que es no me sé bien el término y no quiero equivocarme", detalló.

Álvarez reiteró que lo que su esposo tiene no es de peligro, y adelantó que en su próximo video de cocina Jorge tendrá una participación especial.

"Todos tranquilos, está perfecto, y ya lo van a ver muy pronto".