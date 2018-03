Aclara Kendall Jenner rumores sobre su orientación sexual

Cd. de México.- Kendall Jenner habló sobre su cuestionada sexualidad para la edición de abril de la revista Vogue.



La modelo, de 22 años, dijo, ante los rumores en redes sociales, que no cree ser homosexual.



"No creo que tenga un hueso en mi cuerpo de bisexual o gay, pero ¡no sé! ¡quién lo sabe! Estoy abierta a la experiencia, no estoy en contra de nada, pero nunca he estado ahí antes", expresó.



La hermana mayor de Kylie Jenner de hecho confirmó que sale con el basquetbolista Blake Griffin.



"También... sé que tengo un tipo de... ¿energía masculina? Pero realmente no quiero decirlo de manera incorrecta, porque no soy transgénero o algo. Pero tengo una fuerte energía. Me muevo diferente.



"Pero, respondiendo la pregunta: no soy gay. No tengo literalmente nada que esconder... Nunca podría esconder algo como eso", explicó.



Ante el nacimiento de su sobrina, Stormi, Kendall confirmó que también planea tener hijos.



"Estoy lista para esperar. Quiero tener hijos, pero como a los 28 o 29 años", concluyó.