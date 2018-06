Aclara gran error

Ciudad de México

La comediante Roseanne Barr atribuyó su publicación de un mensaje racista en Twitter a los efectos del somnífero zolpidem, cuyo nombre comercial es Ambien.

Antier, el programa de televisión Roseanne, que protagonizaba la actriz, fue cancelado luego de que ella comparara a Valerie Jarrett, una ex asesora de Barack Obama, con un simio.

Antes de que se anunciara la cancelación de la serie, Barr anunció que dejaría Twitter. Sin embargo, regresó al sitio esa misma noche.

IMPERDONABLE

"Hice algo imperdonable, así que no me defiendan. Eran las 2 de la mañana y estaba tuiteando (bajo la influencia de) Ambien, además era el Día de los Caídos. Fui demasiado lejos y no quiero que lo defiendan. Fue algo muy malo e indefendible", escribió.

En otro mensaje, nuevamente se refirió a los supuestos efectos del fármaco.

"No doy excusas por lo que hice, pero he hecho cosas muy raras después de haber tomado Ambien: lanzar huevos a la pared a las 2 de la mañana, etc".

PUBLICA, DESPUÉS ELIMINA

Más tarde eliminó ambas publicaciones, según el portal Gizmodo.

Barr además negó haber sabido que Valerie Jarrett es negra.

"Honestamente creía que era judía y persa. Es ignorante de mi parte, sí, pero así fue", afirmó.