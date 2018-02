Aclara Ed Sheeran que aún no se ha casado

NOTICIAS RELACIONADAS Aumentan rumores de boda de Ed Sheeran

Monterrey, México.- El cantante, de 27 años, explicó este miércoles que el anillo con el que se le ha visto, y que alentó los rumores de que ya había contraído matrimonio en secreto con su prometida, Cherry Seaborn, es de compromiso.



"Nunca he entendido por qué los hombres no llevan anillo de compromiso. Es el mismo compromiso para ambos", dijo a Entertainment Weekly.



"Cherry lo hizo para mí, de arcilla de plata. Realmente me gusta", agregó.



Seaborn y Sheeran se comprometieron el 31 de diciembre pasado, justo antes del año nuevo, y el cantante lo anunció a sus fans en Instagram.



"Me conseguí una prometida justo antes de año nuevo. Estamos muy contentos y enamorados y nuestros gatos están muy felices también", dijo el intérprete de "The Shape of You".



La pareja se conoció desde la infancia, en la escuela Thomas Mills High School en Framlingham, Suffolk, y empezó a salir desde 2015.