Aclara Cordero: fue una opinión jurídica

Ciudad de México.

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, aclaró que lo que dicho acerca de la amplitud del mandato del Gobernador Jaime Bonilla en Baja California fue meramente una opinión jurídica.

"Yo no tengo nada que ocultar, di solamente una opinión jurídica que era legal porque estaba la norma vigente y estaba yo viendo los diferentes escenarios de la legitimidad o de la legitimación de quién podría o no promover la norma. Y, si no hay quien la pueda promover por las razones de la naturaleza del acto jurídico, entonces no se puede promover la acción de inconstitucionalidad", afirmó.

En un comunicado emitido por la Segob, se mencionó que la Secretaria emitió sus declaraciones sobre la "Ley Bonilla" porque estaba teniendo un "debate jurídico" con los presentes.

"Lo que estábamos discutiendo era quién tenía la posibilidad de acudir a la Corte, ese era el esgrima jurídico, porque en el video dije, 'estábamos en un esgrima jurídico'. En fin, estábamos en un debate estrictamente jurídico. De hecho, lo dije yo así, es un debate jurídico.

"El que no quiere entender, no entiende, o no quiere entender. Una cosa es legal y otra cosa es constitucional. Entonces, es legal, sí, porque la norma es vigente. Es inconstitucional o no, eso lo tiene que determinar el Tribunal Constitucional del Estado mexicano. Pero fue una opinión mía, estrictamente mía sobre legitimación".

Hoy, se difundió en redes sociales un video de Sánchez Cordero durante una reunión informal que la funcionaria federal mantuvo con el Gobernador entrante Jaime Bonilla en un salón del edificio del Poder Ejecutivo minutos después de su toma de protesta en el Congreso del Estado.

En esa reunión, la Secretaria dijo que para ella la "Ley Bonilla" -aquella que busca ampliar el mandato del Gobernador de dos a cinco años- va a "pervivir".

Ante esta declaración, en el comunicado, igualmente se añadió la explicación de Sánchez Cordero sobre lo que afirmó durante aquella reunión.

"Cuando yo dije la norma a la mejor pervive es porque, si no tiene naturaleza electoral, no podían promoverla los partidos, si no tenía naturaleza de violación de los derechos humanos, no podía promoverla la Comisión de los Derechos Humanos, ese era el debate. Yo no sabía que me estaban grabando y mucho menos que lo iban a subir a redes", agregó.