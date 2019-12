Aclara comentario sobre feminismo

Eugenio Derbez señaló que el comentario que hizo en una entrevista sobre que la comedia ha sido perjudicada porque ya no se puede hacer chistes de nada, pues diferentes grupos se pueden sentir ofendidos, fue sacado de contexto.

A través de un video en Twitter, el comediante invitó a ver la entrevista completa, en la que se dan sus declaraciones a raíz de que lo cuestionan sobre la burla que jugadores del América sub-17 hicieron sobre el performance feminista.

"Lo que dije, y lo sostengo, no tiene nada que ver sobre el feminismo, al cual apoyo y respeto. Tiene que ver con el discurso de odio en las redes sociales, en donde no puedes decir nada porque todo mundo se ofende.

El actor mencionó que a lo largo de su trayectoria ha buscado apoyar a las comunidades vulnerables y que se les haga justicia.

"He comentado en cientos de entrevistas que no tolero la injusticia, y a las mujeres en este País no se les ha hecho justicia. Por eso apoyo al feminismo y a todas las mujeres, a todas las mexicanas", agregó el actor.

Derbez mencionó que está rodeado de mujeres en su familia, y que él no debería ser visto como un enemigo.

"No es a mí a quien tienen que reclamar. Dediquen ese tiempo y esa energía en exigir cuentas a quienes tienen el poder de hacer algo, a quienes tienen la responsabilidad de parar los feminicidios y la violencia de género y que no lo han hecho.

CRITICA EL ANONIMATO

"Atacar y quejarte en las redes sociales desde el anonimato no las ayuda. A todos los que atacan sin haber visto la entrevista y que sólo leyeron un encabezado, que son muchos, yo les pregunto: ¿ustedes ya hicieron algo por las mujeres?", cuestionó el famoso.

El histrión aseguró que ha respaldado su apoyo a las mujeres con hechos y no solamente con palabras, como según él lo hacen la mayoría de las personas que lo atacaron en redes sociales.