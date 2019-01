Aclara acusaciones titular de Cruz Roja

Río Bravo, Tam.- Mayra Joselyn Cantú Cuéllar, presidenta del patronato de la Cruz Roja, de Río Bravo, aclara las acusaciones, que hiciera cierto medio de comunicación sin investigar la situación, sobre el incumplimiento de pagos a los paramédicos de dicha institución: "Quiero aclarar que no fue así, ese día cayó 15 en sábado, fue en diciembre, no teníamos acceso en nuestro banco para retirar ese dinero, yo hablé con mis paramédicos y les comenté que hasta el lunes se iba a estar pagando y así fue, a pesar de que se les explicó el problema lo tomaron a mal, e hicieron paro de labores, desde el viernes hasta el lunes, obviamente, en la siguiente quincena se les descontó los días que no vinieron a prestar sus servicios, y algunos inconformes renunciaron, no se les quedó a deber nada", abundó.

Asimismo siguió:

"A partir de este incidente me di cuenta de malas acciones que se estuvieron llevando a cabo a nombre de la Cruz Roja por parte de uno de nuestros compañeros, como el cobro de cursos para certificar y actualizar a los paramédicos que se imparten en la Delegación Estatal, estos tienen un pequeño costo de recuperación, pero la Cruz Roja de nuestra delegación, siempre les condona el 50 por ciento del curso, más a parte se les da viáticos para que lleguen a su destino, y esta persona les cobraba como si el patronato no hubiera cubierto ese 50 por ciento que menciono", expuso.

En otro orden de ideas comentó acerca del porque no está la fotografía de la señora Noelia Cantú de Millán en el espacio donde se encuentran las imágenes de todos los expresidentes (as), de esta benemérita institución, Mayra Joselyn dijo:

"Se cayó el cuadro y se rompió, la fotografía aquí la tenemos, queremos estandarizar todos los cuadros a la brevedad posible será colocado en el lugar donde le corresponde, como así será en fecha próxima. Aprovecho para comentarles también sobre la placa que dicen que estaba fuera de la Cruz Roja, en donde se reconocía el trabajo que por varios años realizó la señora Noelia Cantú de Millán al frente de esta institución y en donde también se hacía un reconocimiento a la entonces presidenta del patronato estatal de Cruz Roja, Catalina González de González, para cuando yo llegué a la Cruz Roja, hace 5 años, no había placa, fue retirada antes de que yo fuera la presidenta y desconozco en donde esté ésta", aclaró.

Enfermera con 20 años de antigüedad entrevistada por este medio dijo en primera instancia que fue cuando fungió Nallely Rangel Tirado como presidenta cuando se había mandado quitar la placa.

Cabe señalar que la Cruz Roja es una Asociación de Asistencia Privada (AAP) que apoya a la ciudadanía ofreciendo atención médica, bajo un pequeño costo de recuperación, el que se utiliza para seguir comprando el material necesario para curaciones, medicamentos, agua, luz y teléfono, así como el cubrir los gastos que se generan.

Mayra Joselyn Cantú Cuéllar, presidenta del Patronato de la Cruz Roja, Delegación Río Bravo.