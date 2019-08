Aclamando en Lollapalooza

Bailarín, carismático, locuaz y con actitud triunfal, Childish Gambino fue proclamado como el rey del segundo día de Lollapalooza 2019.

Bastante cadencioso, rebosante de animosidad y muy delgado en cuanto a su complexión física, el creador de la serie Atlanta y ganador del Emmy y Globo de Oro por esta producción se agigantó entre el público ávido de rap, R&B y hip hop, mismo que lo venera y lo ha convertido en un fenómeno en Estados Unidos.

Quizás no tan popular fuera del país como sus colegas Kanye West y Drake, pero sí mucho más abrazado por la comunidad artística y su gremio, el artista, quien se llama Donald Glover en su faceta actoral, su verdadero nombre, externó su beneplácito por continuar haciendo festivales. Antes, Bonnaroo y Coachella; anoche, Lollapalooza.

EXPERIENCIA FASCINANTE

"Es fascinante estar con ustedes, sólo les pido dos cosas: disfruten y diviértanse como si fuera la última vez con la Experiencia Childish Gambino, y la otra es que bajen sus celulares, vivan el momento y conéctense conmigo, no con sus aparatos", expresó el pupilo de Conan O'Brien y Tina Fey en el rubro del guionismo.

En una esquina, en el palco anexo al escenario, estuvo de testigo su profesora de canto y entrenadora vocal, Rachel Riggs, y del otro lado, su tour manager, Chad Taylor, enfrascado en las labores propias del momento: que no le faltara nada al artista, ni a sus músicos ni al equipo técnico.

"Atavist", "Algorythm" y "Summertime Magic" le fueron revelando al público cómo sería la actuación del californiano, de 35 años, en su actuación, de casi dos horas en el escenario T-Mobile. Y con "Worldstar", "Me and Your Mamma" y "Human Sacrifice" despertó toda la pasión posible entre los fans, que llegaron para rendirle honores.

100 MIL PERSONAS

En el más grande recinto del Grant Park, al que ayer acudieron más de 100 mil personas, Childish le pidió a la concurrencia que aplaudiera a sus músicos, a sus técnicos y a sus bailarines por ser los mayores profesionales en su rubro.

"This Is America", su canción más celebrada online y en vivo, fue el acabose. Bailó, se contoneó e hizo una suerte de contorsiones tal como en el popular videoclip. Muchos de los presentes, apretados como sardinas, no perdieron el momento de perder su espacio vital y tratar de imitarlo al bailar. Pocos consiguieron hacer algo similar.

MUCHOS MÁS

Death Cab For Cutie, Snails, Idles y Shaed también entraron en la lista de los predilectos de Lolla, porque sí que hicieron de sus intervenciones un coctel de variedad musical que fue de la mano con el carnaval de vestimenta y color que eligieron los asistentes para arrancar oficialmente su fin de de semana.

Los australianos Tame Impala, en el escenario Bud Light, y el sueco Alesso, en el Perry's, devoraron la energía del público, que se inclinó por sus estilos de rock sicodélico y electrónica, respectivamente, y quienes tocaron casi a la par de Childish Gambino, el estelar.