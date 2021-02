Achacan al Gobierno el desplome del PIB

"México es de los países que más han caído en su Producto Interno Bruto, donde más pérdidas de empleo formal e informal se ha dado, donde más negocios han cerrado, una pésima gestión", agregó.

Para el presidente de MC, Clemente Castañeda, la pandemia sólo confirmó el mal manejo de la economía nacional.

"El resultado es fatídico: México no sólo es ejemplo de todo lo que un País no debe hacer al combatir la pandemia; también es ejemplo en no haber hecho nada para evitar la pérdida de empleos y el cierre de negocios", afirmó.

Jesús Zambrano, líder del PRD, acusó que ese desplome fue causado por la irresponsabilidad del Gobierno federal que no ha aplicado estrategias integrales durante la pandemia.

"López Obrador presume que no ha pedido deuda, ¿pero a costa de qué? El País está paralizado, con crecimiento negativo. ¿De eso también se va a ufanar? También se ha ufanado de ahorros y resulta que ya se gastaron el 73 por ciento de los fondos de emergencia", reprochó.