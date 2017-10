Achaca el inicio de desapariciones bajo gobierno de Eugenio Hdz.

Cd. Victoria, Tam.

Para el vocero del Colectivo de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, Guillermo Gutiérrez Riestra, el grave problema que representan los más de dos mil expedientes de personas no localizadas ante la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y los miles de cadáveres sin identificar sepultados en las fosas comunes de los 47 panteones municipales del estado, inició de 2005 a 2010 siendo gobernador Eugenio Hernández Flores.

“Ahí inició el problema con él estando de gobernador”, mencionó el padre de Raquel Gutiérrez Ruiz, jovencita desaparecida el primero de septiembre de 2011 en Ciudad Victoria, “a raíz de ahí inició la violencia en el estado y que va en exceso, no ha disminuido la violencia ni ahorita ni antes”.

Tras el arresto de Eugenio Hernández el pasado viernes y el Auto de Formal Prisión dictado este jueves, el vocero de uno de los colectivos de personas desaparecidas más activo del estado consideró como poco probable que se puedan emprender acciones legales en contra del exmandatario por alguna probable responsabilidad, “la desaparición ni siquiera existe en el Estado de Tamaulipas, en Tamaulipas existe la Privación Ilegal de la Libertad, y ese es un delito incluso menor”.

Supuso entonces que el caso pudiera ser llevado hasta la Corte Internacional Penal en donde la Desaparición Forzada de Personas es considerado como un crimen de ‘Lesa Humanidad’, “eso es lo que se está apenas trabajando, presentar denuncias como lo fue en Coahuila”.

Ante esa instancia el crimen de Desapariciones Forzadas de Personas no tiene prescripción y puede ser seguido de manera indefinida hasta en tanto no exista una sentencia, “la desaparición no nada más es que alguien se lo lleven y que no aparezca el familiar sino también la omisión por parte de la autoridad, y en este caso el gobierno de Eugenio y Egidio fueron omisos frente a este grave problema”.