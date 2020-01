Achaca AMLO más impuestos a Estados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los impuestos que aumenten en Estados son decisión de gobiernos locales, ya que ellos entregaron en tiempo y forma las participaciones federales correspondientes por ley.

"Si aumentan impuestos en Estados es decisión de Gobiernos locales, no tiene nada que ver con nosotros, no es porque no tengan sus participaciones federales, las tienen en tiempo, en forma, es más, hasta por adelantado en algunos casos", indicó en conferencia matutina.

López Obrador negó la reducción de presupuesto a estados, asegurando que, si se suben impuestos, se debe a un problema estructural y de fondo, debido a la deuda que arrastraban estados desde Administraciones anteriores.

"No es cierto que tengan menos recursos los gobiernos estatales, eso es lo que algunos están diciendo, se les entregaron los recursos que les corresponden", aseguró.

"No se vale que nos echen la culpa porque ya todo es que por la austeridad no se hacen las cosas, no es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto".

NO HUBO UNA REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO

El mandatario negó que se haya reducido el presupuesto para Estados, ya que éste se entrega conforme a la ley, y si se redujera sería violarla.

"Sería violar la ley, si fuese cierto estarían presentando denuncias en el Poder Judicial, controversias", dijo.

Aseguró que dichas mentiras son elaboradas y difundidas por quienes comenten abusos, por adversarios a su Gobierno y por medios de comunicación conservadores.

"Lo que están planteando se está repitiendo, lo he estado constatando dos, tres, cuatro veces en Estados que están subiendo impuestos o que están cobrando por predial o por cualquier impuesto local, esgrimiendo de que no tienen presupuesto porque no se les entregó o se les redujo el presupuesto que les tocaba por ley y no es cierto", dijo.

Agregó que a estados con problemas de deuda se les ayuda y recomienda aplicar la política de austeridad republicana que tiene el Gobierno Federal.

"Se les está ayudando en la medida de lo posible, pero tenemos también compromisos. Y lo que les estamos recomendando es que apliquen una austeridad republicana porque tienen gastos extravagantes, siguen usando el helicóptero, el avión y rodeándose de alcahuetes y lambiscones", dijo.