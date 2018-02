Acercarán la ASE a los municipios fronterizos

Cd. Victoria, Tam.- Con la finalidad de reducir trámites para los ayuntamientos y organismos públicos descentralizados en la frontera, y zonas remotas del estado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) analiza la posibilidad de crear ‘delegaciones’ en diferentes regiones del estado, indicó el titular de la dependencia, Jorge Espino Ascanio.

“Lo estamos analizando, es interesante, sin embargo las auditorías se tienen que llevar a cabo aquí centralizadas, lo que estamos viendo es tener algunas representaciones en aquellos municipios que se encuentran muy lejanos, que pudiesen tener un acceso más cercano a la Auditoría donde podamos resolver sus dudas, o tener alguna capacitación, o notificación, o ellos tratar de entregar a tiempo”.

Recordó que algunos municipios de la frontera como Nuevo Laredo, Miguel Alemán y Guerrero, demoran hasta dos días para el traslado hacia las oficinas de la ASE en esta capital, en ese sentido el Auditor Superior apuntó que en todo caso tocaría al Congreso del Estado encontrar la manera de poder darle a esos municipios (y entes descentralizados) un mayor acceso a la ASE.

En otro tema, Espino Ascanio indicó que el próximo 16 de febrero termina el plazo para que los entes públicos auditables solventen las observaciones realizadas a 216 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016, afirmó que ya se tiene un importante avance y que tras esto la ASE contará con 120 días para resolverlas.

“Junto con el programa de la Auditoría que tenemos de las cuentas públicas de 2017 iniciaremos con la revisión de las solventaciones de todos y cada uno de los municipios”, agregó que fueron 213 auditorías del 2017 no obstante para 2018 habrán de incorporarse nuevos organismos públicos descentralizados (OPDs), “y aumentamos una auditoría especial que es la de desempeño en la cual no solo auditaremos que se haya hecho buen uso del recurso per sé, sino que si hubo dinero para un programa que el programa haya funcionado”.