Aceptarían probar productos con derivados de la mariguana. Existe un ligero temor a la adicción

En el dado caso que yo me encontrará en una situación de salud en la que se me recomendará comprar tabletas o pastillas a base de marihuana lo haría . Patricio Alejandro Ríos, ciudadano

Luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) liberará para venta y consumo 38 productos con ingredientes a base de cannabidiol, entre los que se encuentran 2 materias primas, 6 alimentos ó bebidas, 21 suplementos y 9 cosméticos.

Los reynosenses afirmaron que el interés médico los motivaría a probarlos.

Es el caso de Patricio Alejandro Ríos. "En el dado caso que yo me encontrará en una situación de salud en la que se me recomendará comprar tabletas o pastillas a base de marihuana lo haría, pero por lo pronto no, es algo contradictorio de las autoridades que dicen que están contra las drogas pero aprueban su consumo disfrazado".

Agregó que tendría temor de que le causarán alguna adicción.

Entre la lista de productos que ingresarán al país están los que contienen el aceite de cáñamo considerado rico en ácidos grasos omega 3 y 6.

Las gomitas de diversos sabores, bálsamos calmantes, desodorantes y cápsulas de calcio.

En los alimentos, hay bebidas como el té negro en presentaciones con y sin azúcar.

Los productos a base de cannabidol son conocidos y frecuentados por comerciantes de Estados Unidos y Canadá por su efecto terapéutico y relajante, lo cual parece una idea inconcebible para Lorena Pérez, quien prohibirá a sus hijos comprarlas. "Yo soy madre de 4 hombres, están ahorita en la edad de que todo quieren descubrir, hay que advertirles que esas bebidas energetizantes o que te presentan para combatir el cansancio son dañinas, yo no dejaré que consuman eso".

Para José Alfredo Camacho fue incorrecta la decisión que se toma nivel nacional para abrir un nuevo mercado en el que la marihuana sea el ingrediente base, pues actualmente hay conflictos criminales para comercializarla.

Aunque consideró utilizarlos en el caso de prescripción médica."Han comentado que la marihuana con alcohol elimina los dolores musculares, por eso tampoco hay que cerrarnos, es otra forma diferente de atender los síntomas de la edad o heridas".

Por su parte, Emiliano Tirado, un estudiante universitario celebró la decisión de la COFEPRIS, al considerarlo un avance en nuevas formas de tratamiento médico ."Si los aprobaron es porque no van a generar adicción, seguramente sólo relajarán al cuerpo, sería interesante saber qué requisitos les ponen a las empresas que los quieran vender, porque esto es un negocio nuevo".

Su opinión es compartida por Carolina Martínez, a quien le interesarían los suplementos y cosméticos por cuestiones de belleza. "Tengo una conocida que dice que compra pastillas para el metabolismo que son de marihuana, entonces si las van a vender aquí, me parece muy bien, habrá que ver el precio, si serán o no accesibles para todos".

El nuevo mercado es considerado parte de la corriente "weed friendly" por su traducción, amigos de la marihuana.