Aceptaría Trump informes extranjeros de sus rivales

Washington, D.C.

El presidente estadunidense Donald Trump admitió este miércoles que aceptaría información proveniente de otro país sobre sus potenciales rivales demócratas, al afirmar que "no es una interferencia, si tienen información, creo que la tomaría".

"Si pensara que algo está mal, tal vez iría al FBI", dijo Trump en una entrevista con el periodista George Stephanopoulos, de la cadena ABC News, realizada en el Salón Oval de la Casa Blanca, cuando el comunicador le preguntó si reportaría alguna oferta extranjera de información en la próxima campaña presidencial.

La televisora indicó en su cuenta de Twitter: "Exclusivo. Presidente Trump le dice a Stephanopoulos que no necesariamente alertaría al FBI si se le acercaran figuras extranjeras con información sobre su oponente de 2020: 'No es una interferencia. Tienen información. Creo que lo tomaría'".

Para Trump, la información ofrecida por un gobierno extranjero sería equivalente a la "investigación de los opositores" que es tradicional en las campañas políticas estadunidenses.

Aunque el director del FBI designado por Trump, Christopher Wray, dijo que la agencia debe ser informada en tales casos, el presidente dijo: "no creo que en toda mi vida haya llamado al FBI. En toda mi vida. No llamas al FBI... sacas a alguien de tu oficina, haces lo que haces... la vida no funciona de esa manera".

"El director del FBI está equivocado, porque francamente no sucede así en la vida", dijo Trump, cuando el periodista le recordó las aseveraciones del director del FBI.