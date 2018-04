Aceptaría rector un encuentro con capos

El Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) Javier Saldaña Almazán, sostuvo que él aceptaría tener una reunión con capos del narcotráfico, siempre y cuando sea institucional.

En el encuentro, dijo en entrevista, les pediría que dejen de asesinar a estudiantes de la UAG, ya que, en los últimos cinco años, 30 jóvenes han muerto a manos del crimen organizado.

Refirió que el último caso ocurrió el pasado jueves 29 en la alameda “Granados Maldonado”, donde fue encontrado muerto a balazos un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, luego de resistirse a ser privado de su libertad por un grupo de hombres armados.

“Si en algún momento me dicen que tengo que intervenir, por supuesto me tengo que reunir. Para lograr la paz hay que reunirse para ayudar, pero no lo puedo hacer de mutuo propio, yo no puedo pedir un pacto de paz, en calidad de qué, cómo lo voy a cumplir”, indicó.