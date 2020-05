Aceptarán bancos constancia del INE

Ciudad de México.

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las instituciones financieras aceptarán como identificación oficial las constancias digitales emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), para que su clientes puedan realizar trámites, ante la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

El presidente de la comisión de medios de pago de la ABM, Alejandro Pineda, explicó que los bancos ya están recibiendo los detalles por parte del INE para aplicar estas disposiciones.

"Justo en estos días se está distribuyendo a través de la asociación a todos los bancos la definición del INE, y sin duda nos vamos a apegar a ellas y vamos a estar aceptando la constancia digital que es para aquellos que se les venció su credencial o no la tenían y en este momento no pueden ir a reponerla, pero quienes tienen su INE vigente deben presentarla", dijo el directivo.

En días pasados, el INE comenzó la recepción de solicitudes de constancias digitales para los ciudadanos que hayan extraviado su credencial de elector o actualizaron sus datos, como medida de atención por parte del organismo ante la contingencia sanitaria.

Según el INE, la constancia digital podrá tramitarse entre el 25 de mayo y el 1 de septiembre de 2020, y se expedirá para los ciudadanos que cuenten con un registro vigente en el Padrón Electoral pero aclaró que o está dirigido a quienes se les venció su credencial en 2018 o previo a este año.

Prevén crecimiento de medios de pago digitales.

El directivo de la ABM explicó que si bien en meses recientes la infraestructura de medios de pago digitales mantuvo su tendencia de crecimiento en el país, el confinamiento provocó que dejarán de utilizarse ante la menor cantidad de población que salía a realizar compras a comercios.

"Se vino abajo el tema de pagos sin contacto o CoDi porque no estamos yendo a las tiendas, no porque no funcione el CoDi o porque no funcione los pagos sin contacto, sino porque en este momento debemos quedarnos en casa"; dijo.