Aceptan en el INE actas sin actualizar

Aquellas personas que carezcan de una acta de nacimiento actualizada, podrán recibir atención en los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) de Reynosa, mientras el documento no presente ninguna enmendadura, tachadura o mancha que afecte la legibilidad.

De acuerdo con Adrian Donato Pérez Carrillo, vocal ejecutivo del distrito 02, es muy común que la población no presente el documento actualizado, por lo que el personal tiene instrucciones de brindar el servicio siempre y cuando, no existan problemas para identificar al portador.

"Es un requisito llevar la acta de nacimiento puede ser actualizada o no, lo importante es que sea legible, que no este rota, pegada o manchada, para dar certeza de que el documento es oficial, que no fue alterado, así los trabajadores identifican al portador", indicó.

Desde el pasado lunes, las atenciones en los módulos del INE se reactivaron para la población en general, por lo que comenzaron a entregarse citas para renovaciones, emisiones por primera vez, o en robo y extravío.

Para obtener una acta de nacimiento actualizada existen varias herramientas, como el registro civil, y en linea, pero si el interesado ya cuenta con una que este en optimas condiciones, puede llevarla.

Pérez Carrillo recordó que por la contingencia sanitaria del Covid-19, se mantendrán activos los filtros y revisiones de uso de cubrebocas. "Las instalaciones están adaptadas con todos los protocolos, tenemos acrílico entre las ventanillas, y no hay contacto entre la ciudadanía y los trabajadores, solo es importante que tramiten su cita a través del INETEL".

En Reynosa se abrieron tres módulos para el público, en los centros comerciales de las colonias Ribereña, Jarachina y las oficinas centrales de la colonia Campestre.