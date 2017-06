Acepta Javier Duarte de Ochoa extradición a México

Cd. de México.- Al considerar que las acusaciones en su contra son irrisorias, infundadas y vagas, el ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte aceptó la extradición para enfrentar a la justicia en México.

Ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, el ex priista se defendió de las imputaciones en su contra.



"He determinado allanarme para enfrentar lo más pronto posible a la justicia en mi País", dijo en audiencia.



La solicitud de extradición proviene de dos causas penales de dos órdenes de aprehensión por parte de un Juez de Control de Xalapa.



En la causa penal 56/2017, se instruyó la captura por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición en agravio del servicio público.



En tanto, en la causa 38/2017, la aprehensión fue girada por incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias, según refieren los informes entregados por la Fiscalía de Veracruz a la PGR y la Cancillería.



El Ministerio Público guatemalteco leyó en primera instancia que Duarte utilizó un helicóptero propiedad del Estado de Veracruz para fugarse, con el consentimiento del Gobernador interino Flavino Ríos.



Se indicó que en un testimonio, Ricardo Casanova, ex analista de proyectos de la dirección de Aeronáutica, aseguró que Ríos se presentó en su oficina en el aeropuerto El Lencero entre las 9 y las 10 de la mañana del 13 de octubre de 2016 -un día después de que ocupó el Gobierno del Estado de manera interina y un día antes de la fuga- para indicarle que debía dar "facilidades" a Duarte.



La Fiscal señaló que el viernes 14 de octubre, mediante una llamada a través de un teléfono, el ex priista pidió que un helicóptero lo recogiera en Agrocentro, un edificio gubernamental cercano al campo de golf, donde habitaba una residencia.



Duarte también está acusado de un desfalco a las arcas de Veracruz a través de empresas fantasma y transferencias irregulares desde la Secretaría de Finanzas.



Saúl Álvarez Juez, presidente del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, pidió a un auxiliar de la defensa del ex Mandatario escuchar la audiencia desde un lugar entre el público debido a que no estaba registrado ante el Colegio de Abogados de Guatemala.



En la audiencia, Duarte, además de sonreír, en ocasiones mostraba una actitud de aburrimiento ante la lectura de las acusaciones.