Acepta Zuckerberg culpa en el Senado

El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, dio a conocer ayer que su compañía está "colaborando" con el fiscal especial Robert Mueller en la pesquisa federal sobre la injerencia rusa en las campañas presidenciales de 2016.

Zuckerberg también indicó que está trabajando duro para cambiar sus propias operaciones, luego de que una empresa de análisis de datos vinculada con la campaña presidencial de Trump recopiló información privada de millones de usuarios de la red social.

El fundador de la red social se disculpó públicamente por los errores de su compañía al no proteger mejor la información personal de sus millones de usuarios, una controversia que ha dado pie a una avalancha de publicidad negativa y ha provocado el desplome de las acciones de su compañía. Zuckerberg parecía tener algo de éxito debido a que las acciones de Facebook subieron 4,5% el martes, la mayor ganancia en dos años.

Zuckerberg dijo ante las comisiones de Justicia y Comercio del Senado que no ha sido interrogado personalmente por el equipo de Mueller, pero "sé que estamos colaborando con ellos". No proporcionó más detalles, argumentando inquietudes sobre las reglas de confidencialidad de la pesquisa.

A principios del año, Mueller acusó a 13 individuos rusos y a tres compañías rusas de ser parte de un plan para interferir en los comicios presidenciales de 2016 a través de una campaña de propaganda que incluía la compra de anuncios en línea usando sobrenombres estadounidenses y haciendo política en suelo estadounidense. Parte de la publicidad rusa estaba en Facebook.

Durante la audiencia del martes, que en ocasiones fue beligerante, Zuckerberg dijo que había sido un "claro error" creer que la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica había eliminado la información de los usuarios de Facebook que había recopilado en un intento de influenciar las elecciones. Señaló que Facebook había considerado que la recolección de datos era un "caso cerrado" porque pensó que la información había sido desechada.

Facebook tampoco advirtió a la Comisión Federal de Comercio, dijo Zuckerberg, y garantizó a los senadores que hoy día la compañía manejaría la situación de una forma distinta.

Zuckerberg inició su comparecencia ante el Congreso con una disculpa pública por la forma en la que Facebook manejó la recopilación de datos de sus usuarios. Asumió la responsabilidad por no evitar que Cambridge Analytica, que está vinculada con la campaña presidencial de Donald Trump, reuniera información personal de 87 millones de usuarios.

Zuckerberg ya se ha disculpado en repetidas ocasiones, con los usuarios y con el público, pero esta es la primera vez en su carrera que se presenta ante el Congreso. También debe testificar el miércoles ante la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

Facebook alerta a usuarios

Facebook comenzó a alertar ayer a ciertos usuarios que su información quedó comprometida debido al escándalo de privacidad de Cambridge Analytica.

Al entrar a la red social, algunos usuarios vieron una notificación que les decía que "uno de sus amigos" usó Facebook para ingresar a una aplicación sobre personalidad llamada "This Is Your Digital Life", que ahora está prohibida.

La notificación dice que la aplicación abusó de la información obtenida -incluyendo el perfil público, los "Me Gusta", fechas de cumpleaños y ciudad de residencia- al compartirla con la empresa de búsqueda y procesamiento de data Cambridge Analytica.

Se supone que hasta 87 millones de usuarios cuya información podría haber sido compartida de esta manera iban a recibir a partir del lunes un mensaje detallado sobre la información en su canal de noticias.

Facebook dice que más de 70 millones de los usuarios afectados están en Estados Unidos, aunque hay más de un millón tanto en Filipinas como en Indonesia y Gran Bretaña.

Horas más tarde, grupos de usuarios presentaron demandas separadas contra Facebook, acusando a la red social de violar su privacidad al compartir datos con Cambridge Analytica.