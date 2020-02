Acepta uruguayo Sebastián Cáceres su sorpresa por el interés del América

El defensa uruguayo Sebastián Cáceres aceptó que fue una gran sorpresa para él que un equipo de la jerarquía del América se interesara en sus servicios, por lo que espera responder de la mejor forma a esta confianza.

"Me impresionó que un cuadro tan grande apostara por mí, sé que tiene un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional", dijo a su llegada al AICM.

El "charrúa" indicó que dicha situación lo obliga a "tratar de sumar lo que más pueda para el equipo porque para eso me trajeron, quiero estar a la altura".

"Desde que hablé con (Federico) Viñas me dijo que era otro mundo, que el América no se podía comparar nada con lo que había en Uruguay y la verdad es que, hablando también con mi representante, yo quedé muy sorprendido", apuntó.

Destacó que luego de tomar parte con la selección de futbol de Uruguay sub 23 en el Torneo Pre Olímpico de la Conmebol está en condiciones físicas y futbolísticas para debutar lo antes posible si así lo determina el técnico Miguel Herrera.

"Estoy en condiciones para jugar, no sé si me falta estar a ritmo. No he podido platicar con Herrera", estableció.

Asimismo, reconoció que la Liga MX tiene una calidad importante, lo que le obliga a tener su mejor nivel para luchar por un sitio en el once titular.

"Sé que es muy competitivo, de buen nivel, cada vez la liga se ha puesto más fuerte, por lo que trataré de sumar lo más que pueda de minutos y después sumar mucha experiencia", sentenció.

NIEGA VIÑAS QUE ÉL SEA LA ESPERANZA DEL AMÉRICA

El uruguayo Federico Viñas descartó que, ante las bajas por lesión que tiene América, él sea la esperanza a la ofensiva, ya que eso es algo que corresponde a todo el equipo.

"Hubo y hay muchas lesiones, pero creo que la esperanza no está en mí, sino en el equipo en general, el América no se basa en un jugador, sino en todo el equipo entero", dijo.

Manifestó que su carrera cambió por completo apenas con 20 años cumplidos desde que llegó al cuadro "azulcrema", el año anterior.

"La verdad es que me causó felicidad que hayan apostado por mí, no era fácil porque soy un juvenil de 21 años y no es fácil jugar en el América, pero bueno traté de aprovecharlo al máximo", explicó a su llegada al país, luego de participar en el Torneo Pre Olímpico de la Conmebol.