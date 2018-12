Acepta romance con LaBeouf

Ciudad de México

La actriz Megan Fox finalmente aceptó que mantuvo una relación sentimental con Shia LaBeouf cuando ambos protagonizaron las cintas de "Transformers", dirigidas por Michael Bay.

Durante una entrevista en el programa "Watch What Happens Live on Thursday", la actriz reveló sus sentimientos hacia el protagonista de la saga.

"Sabes, me gustaría decir que fue romántico. Lo amo, nunca me he guardado nada de eso, yo lo amo", declaró Fox.

La revelación de la intérprete surgió al responder una pregunta del conductor, Andy Cohen, quien la cuestionó sobre declaraciones que LaBeouf realizó en 2011 sobre la relación que sostuvieron durante la filmación de las cintas.