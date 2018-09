ACEPTA EL RETO

Guadalajara, Jalisco

A cuatro años 10 meses de la compra del Atlas, el Grupo Salinas oficializó este martes a su nuevo entrenador: Ángel Guillermo Hoyos, quien tuvo su experiencia más reciente con la U de Chile.

El desafío del Atlas lo sedujo por su compleja historia.

Llegar a un club com 67 años sin título de Liga y una afición fiel, pero decepcionada despertaron el interés de Ángel Guillermo Hoyos.

Además, los Zorros atraviesan su peor etapa bajo la gestión del Grupo Salinas: han cosechado 2 puntos de 24 posibles, son últimos de la Liga MX y la Liguilla luce imposible, pues para clasificar tendrían que ganar 8 de los 9 partidos que restan.

"Creo que (los resultados) se verán con el tiempo, pero a nivel de vida soy muy optimista, es decir, lo imposible está para resolverse. Me alimento de las situaciones adversas, me alimento de lo que viene y soy muy optimista", dijo Hoyos, en su presentación.

Mientras hablaba el DT argentino, el presidente Rafael Márquez lo observaba. El primer análisis del timonel es que el equipo está diezmado en el aspecto anímico. En dos acercamientos con la plantilla notó que impera la desconfianza.

"Personalmente, siempre apuesto o trabajo sobre un objetivo inmediato, que es la recuperación total en todos los órdenes, no solamente en buscar un objetivo deportivo, si no recuperar lo que crees que está regular o que no está correcto", agregó.

"Pienso que es un problema anímico que toca; vi varios partidos y habían hecho un funcionamiento bueno, lamentablemente, no se les dio la situación del gol y la adversidad del resultado muchas veces condena. Veo a un equipo que tiene hambre de crecimiento, pero no se le han dado los resultados".