Acepta reality por necesidad

El actor cuenta que apenas tenía unos meses de estar con su novia Jhosenic Albany, cuando le llegó la propuesta. "Entonces, así que dijeras que me sentía súper inseparable con mi pareja pues no, hemos pasado por momentos muy complicados y apenas nos estábamos conociendo, lo que sí es que la pandemia pegó duro y dijimos, ´qué tal que en una de esas ganamos´", compartió.

El también cantante habló del duro periodo de la pandemia por el Covid-19, en el que tanto él como su familia pasaron por momentos económicos sumamente críticos.

"Me quedé sin lana, endeudado, me pasó de todo en esta pandemia y de todo hemos salido adelante, gracias a Dios me he ido recuperando".