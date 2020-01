Acepta poco éxito como cantante

Ciudad de México.- Tras haber grabado varios discos en sus más de 25 años de trayectoria artística, Daniela Luján declaró que no volverá a hacerlo, pues comprendió que su faceta como cantante no fue tan exitosa como la de actriz.

Si se trata de grabar canciones para un musical, como un trabajo meramente de actriz que canta, sí lo hago, pero lanzarme otra vez como cantante en solitario, no", precisó Luján en entrevista.

EN TV

Daniela Luján saltó a la fama en 1996 cuando protagonizó la telenovela Luz Clarita, después encabezó los elencos de Gotita de amor y El diario de Daniela, ambos en 1998 que la llevaron a grabar álbumes como parte del soundtrack de las historias.

En 2011, la joven de 31 años se dio a conocer como intérprete de banda al lado de Los Luises (Luis Antonio y Luis Manuel Ávila), pero ninguno de ellos logró sobresalir.

LA CANTADA NO ES LO SUYO

Descubrí que no era mi camino y se debe ser congruente con eso. Hay muchas personas que encuentran ahí su manera de expresarse, pero no fue mi caso. Grabé discos como parte de una inercia a la que me llevó la vida, pero un día me lo cuestioné y me di cuenta que no me encantaba".

Desde entonces, Daniela Luján destaca en obras de teatro tanto como musicales. Actualmente participa en la puesta en escena "En el 2000" y podría integrarse a las grabaciones de la cuarta y quinta temporada de la serie de televisión Una familia de diez.