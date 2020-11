Acepta ´Piojo´ Herrera interés por Colombia

Cd. de México.

Miguel Herrera, DT del América, reconoció que le gustaría dirigir a la Selección de Colombia, en caso de que le llegue alguna oferta.

El nombre de Herrera estaría dentro de una baraja de entrenadores que suenan para tomar el lugar de Carlos Queiroz, quien está en peligro de perder su trabajo tras los malos resultados que carga en la Eliminatoria Mundialista de Conmebol.

"Por supuesto (le gustaría dirigir a Colombia), es una Selección importante a nivel mundial, tiene muy buenos jugadores y creo que viene un recambio importante en Colombia, y reitero, para mí hay una buena base de jugadores, pero sinceramente hasta que no haya un acercamiento no podré decir algo de eso", dijo Herrera a TUDN.

Pese a ello, el "Piojo" reconoció que no existe ninguna oferta y además está concentrando en lograr el campeonato del Guardianes 2020 con las Águilas.

"La verdad es que no hay más que los rumores por todos lados. A mí no me han dicho nada. Me gusta, me agrada que mi nombre está en una Selección tan importante como la de Colombia, pero simplemente son rumores.

"A mí no me ha contactado nadie, sigo metido y concentrado al cien por ciento con el América", sentenció.