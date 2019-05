Acepta PGJ homofobia institucional

Cd. de México.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) reconoció que ha ejercido homofobia institucional.

Este miércoles, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez, anunció que después de haber violado los derechos de Óscar e inculparlo de un homicidio por su preferencia sexual, aceptó su culpa.



Por ello, deberá ofrecer una disculpa a la víctima, pagarle su maestría e implementar acciones para evitar que más casos así ocurran.



El colmo para Óscar durante el proceso y encierro de cinco años fue quedar encarcelado con el homicida y que le crearan una historia basada en supuestos impulsos gay.



"Me decían 'es que nosotros creemos que tú fuiste porque tú tenías celos de tu pareja gay y estaba con otra persona, y seguro te enojaste. Dinos la verdad'", recordó.



"Cuando me llevaban al reclusorio, los agentes me decían 'ay, pinche puto, te vas a quedar en la cárcel muchos años'. Eso lo tengo muy grabado, esa reiteración de que yo era gay y por eso creían que el culpable era yo".



Óscar señala que de principio a fin identificó prejuicios que llevaban a deducir que el homicida de una víctima gay sólo puede ser otro homosexual impulsado por motivos pasionales.



La ombdusperson fue entrevistada después de presentar un informe acerca de la violencia extrema contra la población LGBTTTI.



La organización Letra S señaló que a nivel nacional ocurren dos crímenes de odio contra personas por sus preferencias sexuales.



Y se reprochó que a pesar de que la CDMX se encuentra en sexto lugar por estos hechos, la situación es grave por la desatención ante la violencia y asesinatos contra la comunidad.



Para contrarrestar la falta de información de los delitos, los activistas realizaron una base de datos y mapa en que comenzaron a compilar los crímenes, asesinatos y violencia.



Hasta ahora, la Comisión tiene en trámite 12 expedientes de LGBTTTI relacionados con la procuración de justicia.