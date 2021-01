Acepta pagarle a Chapman

Ciudad de México.

Nicki Minaj llegó a un acuerdo y deberá pagar 450 mil dólares a la cantante Tracy Chapman por haber utilizado ilícitamente fragmentos del tema "Baby Can I Hold You" en su canción "Sorry".

Con esto, la intérprete de "Anaconda" evitará irse a juicio, después de que desde 2018 Chapman la demandara por derechos de autor, afirmando que utilizó su composición aún cuando denegó la licencia solicitada por ella y sus representantes, informó The Hollywood Reporter.

Chapman aceptó el ofrecimiento de Minaj, de acuerdo con los documentos de una corte de California.

"Estoy contenta de haber resuelto este asunto y agradecida por este resultado legal que afirma que los derechos de los artistas están protegidos por la ley y deben ser respetados por otros artistas", dijo Chapman al medio.

"Sorry" es una canción que Minaj grabó en colaboración con el rapero NAS y, aunque no fue incluida en su disco Queen, el tema fue, al aparecer, deliberadamente filtrado a Funkmaster Flex, un popular DJ de radio, y después circuló en la red.

"En numerosas ocasiones me pidieron permiso para usar mi canción; en cada una de ellas, cortésmente y de manera oportuna, dije inequívocamente que no. Aparentemente, la señora Minaj decidió no escuchar y usó mi composición a pesar de mis claras y expresas intenciones.