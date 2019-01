Acepta Mayor de Edcouch su culpa por conducir ebrio

Edcouch, Tx.- El presidente municipal de la comunidad de Edcouch, Virginio González Jr., se declaró culpable de conducir en estado de ebriedad, y tomará parte en un programa, para evitar cumplir una sentencia en prisión.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, González aceptó participar en un programa, ofrecido por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Hidalgo a ciertos ofensores por vez primera, en lugar de que se les dicte una sentencia de cárcel.

El juez del tribunal del Condado de Hidalgo, Jaime Palacios, aceptó la participación del alcalde en el programa, quien podría haber pasado hasta 180 días en la cárcel por el cargo en su contra, un delito menor clase B, y al completar con éxito el programa, el cargo será desestimado.

Al respecto, el fiscal de distrito del Condado Hidalgo, Ricardo Rodríguez, aclaró que este beneficio no se le ofreció solo por el hecho de ser alcalde, sino que se tomaron en cuenta todos los requisitos que tenía que cumplir para poder aplicarlo.

El programa exige al participante abstenerse de consumir alcohol durante dos años, e informar regularmente a un oficial de libertad condicional, además, debe de instalar un dispositivo de concentración de alcohol en la sangre en su vehículo, y registrar su concentración de alcohol en la sangre tres veces al día, independientemente de que esté al volante o no.

También pide que se complete una clase de abuso de alcohol de 12 horas y 24 horas de servicio comunitario, y participar en una orientación de un día de duración en la que el Departamento de Seguridad Pública de Texas, Madres en Contra de Conducir Ebrios, y otros ponentes imparten consejos y enseñan sobre los peligros de conducir intoxicados.

González calificó para el programa porque cuando fue detenido, en agosto de 2017, no tenía menores de edad con él en su vehículo, se trató de delito menor no violento y no hubo personas heridas.