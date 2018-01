Acepta filmar en México

Ciudad de México

Al buscar alejarse de su personaje en la serie iCarly, Jennette McCurdy aceptó protagonizar un filme producido por mexicanos y que fue directo a plataforma digital.

Pequeñas zorras (Little bitches) la muestra como una chica que cerca de acabar estudios, planea junto con una amiga restablecer lazos con una ex compañera.

LA TRAMA

Una fiesta que antecede a la Universidad será el plan perfecto, pero las cosas no funcionarán..

“Tiene que ver mucho con ella, porque también era saltar de ser una niña a ser adulto”, comenta el productor Dan Carrillo Levy.

“Estábamos buscando nuestro primer proyecto para hacer allá, nos llegó este guión, creímos interesante y divertido y comenzamos a juntar este cast”, dice.

En México se encuentra disponible en iTunes y PlayStation desde este fin de semana.

Pequeñas zorras fue hecha por Carrillo (Sin ella) y Eugenio Villamar (Espectro) a través de su compañía Moxie 88, afincada en los Estados Unidos.

A McCurdy se suman Kiersey Clemons (Malditos vecinos 2), Virginia Gardner (Tell me how I die) y el mexicano Jaime Camil.

“Jaime la hace de maestro de español muy chistoso, están enamoradas la estudiantes de él y nos fijamos que tuviera ese sabor latino, como los chistes que se mezclan, por ejemplo él puede decir cosas que en inglés se presta a bromas, era un poco jugar con todos”, destaca Carrillo Levy.

Villamar comenta que al haber algo de improvisación, la comedia fue creciendo, llegando a aumentar los días de grabaciones.

LOCACIONES

La cinta se rodó en locaciones angelinas y fue adquirida por Sony para su lanzamiento.

“Todos se arriesgaron y había momento en que no podíamos continuar de la risa”, abunda.

Y ser mexicano, parafraseando a lo dicho por Guillermo del Toro, ha sido bueno para rodar así.

“Lo que queríamos era expresar cada peso para que se viera más grande de lo que es, en EU traen un chip diferente al momento de producir, pero cuando se trae una mentalidad de apertura, de cine independiente, de trabajo en equipo, la gente indicada se va sumando, como los actores”, considera el ejecutivo.